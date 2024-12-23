Курс валют НБУ на 23 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 23 грудня 2024 року
Курс долара порівняно з 22 грудня знизився на 5 коп до 41.8761 за 1 долар.
Курс євро знизився на 7 коп. до 43.5114 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 50 коп. до 52.3765 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 46.8046 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.2099 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.876 100
|EUR
|Євро
|43.511 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.376 500
|CHF
|Швейцарський франк
|46.804 600
|PLN
|Польський злотий
|10.209 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.