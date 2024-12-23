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Курс валют НБУ на 23 грудня

Курс валют НБУ на 23 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 23 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 грудня знизився на 5 коп до 41.8761 за 1 долар.

Курс євро знизився на 7 коп. до 43.5114 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 50 коп. до 52.3765 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 46.8046 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.2099 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.876 100--0.0531
EUR Євро 43.511 400--0.0656
GBP Фунт стерлінгів 52.376 500--0.5046
CHF Швейцарський франк 46.804 600+0.0217
PLN Польський злотий 10.209 900--0.0405

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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