Курс валют НБУ на 23 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 23 грудня 2024 року

Курс долара порівняно з 22 грудня знизився на 5 коп до 41.8761 за 1 долар.

Курс євро знизився на 7 коп. до 43.5114 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 50 коп. до 52.3765 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 46.8046 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.2099 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.876 100 EUR Євро 43.511 400 GBP Фунт стерлінгів 52.376 500 CHF Швейцарський франк 46.804 600 PLN Польський злотий 10.209 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.