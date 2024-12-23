Росіяни щодобово втрачають рекордну кількість особового складу на фронті

За останню добу з 22 на 23 грудня, армія РФ втратила на війні проти України 1990 солдатів, 55 безпілотників та 67 одиниць автомобільної техніки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 776 090 (+1990) осіб ліквідовано;

танків - 9615 (+6) од.;

бойових броньованих машин - 19 885 (+15) од.;

артилерійських систем - 21 313 (+29) од.;

РСЗВ - 1256 од.;

засоби ППО - 1030 од.;

літаків - 369 од.;

гелікоптерів - 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 790 (+55) од.;

крилатих ракет - 2948 (+1) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 32 039 (+67) од.;

спеціальної техніки - 3664 (+2) од.

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони повернули втрачені позиції в одному з районів у Запорізькій області. Натомість ворог результативно атакує у чотирьох районах на фронті.

Ввечері 22 грудня російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Знищити всі ворожі цілі масштабного обстрілу вдалося лише близько 6:00.

За минулу добу, на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень, під час яких ЗСУ ліквідували понад 400 загарбників.