Кремль про можливість зустрічі Путіна і Трампа: Реальних імпульсів не було

Передумов для організації зустрічі президента РФ Володимира Путіна з обраним президентом США Дональдом Трампом поки що немає. Про це пише офіційна російська агенція ТАСС із посиланням на слова речника Кремля Дмитра Пєскова, повідомляє Радіо Свобода.

"Поки що жодних реальних імпульсів не було" , – сказав він у відповідь на запитання, чи існує можливість зустрічі ще до інавгурації Трампа.

Сам Трамп минулих вихідних заявив на виступі в місті Фінікс, що планує зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Президент Росії Володимир Путін наразі не розмовляв із обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, але "готовий до цього" – про це він заявив не пресконференції 19 грудня.

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог раніше висловив переконання, що Україна і Росія вже готові до мирних переговорів.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 6 грудня заявив, що мир в Україні можливий лише у випадку відмови Києва від членства в НАТО і втрати Україною частини територій.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода