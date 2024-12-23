ГУР знищило склад з деталями для дронів "Шахед"

На території Російської Федерації було знищено склад, на якому зберігались деталі до дронів типу Shahed-136. Сума збитків росіянам - близько 16 мільйонів дронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України у Telegram.

"На території економічної зони "Алабуга" у Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до дронів типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні", - розповіли у ГУР.

Відомо, що у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць Shahed-136" - все згоріло.

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії", - зауважили у розвідці.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російський завод в "Алабузі" планував виробляти 6 тисяч ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня цього року він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів.

Також на початку квітня у ГУР заявляли, що українські захисники продовжать атакувати військові об'єкти на території Росії після ударів по Татарстану. Їхній радіус збільшуватиметься.

За декілька днів до того джерело в спецслужбах розповіло, що ГУР організувало операцію, в рамках якої було завдано удару по заводу, де збирають дрони-камікадзе "Шахед". Він знаходиться в місті Єлабуга (Татарстан).