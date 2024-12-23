Салліван: Байден залишає Трампу сильні позиції на глобальному рівні

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що вважає, що адміністрація Байдена залишає обраному президенту Дональду Трампу дуже сильні позиції на глобальному рівні. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

Радник з питань національної безпеки, який незабаром піде у відставку, каже, що за останні чотири роки американська позиція помітно покращилася.

"Я думаю, що ми передаємо дуже сильну руку Сполучених Штатів з точки зору нашої національної могутності, з точки зору міцності наших альянсів і з точки зору ключового моменту, про який ви говорили у своїй вступній заяві, а саме, що конкуренти і супротивники Америки слабкіші і перебувають під більшим тиском, ніж вони були" , – сказав Салліван.

Він додав: "Я пишаюся тим, що ми передаємо".

За словами Саллівана, одна з важливих ідей, в якій американська позиція покращилася за останні чотири роки, – це військова готовність.

"Оборонно-промислова база Америки була в неймовірно ослабленому стані" , – сказав він, зазначивши, що цей занепад "тривав 40 років".

Каденція президента Джо Байдена була відзначена низкою міжнародних криз, включаючи російське вторгнення в Україну в 2022 році, вторгнення ХАМАС в Ізраїль, що призвело до війни між Ізраїлем і ХАМАСом у 2023 році, і повалення диктатури в Сирії на початку цього місяця.

Обговорюючи конкретні міжнародні ситуації, Салліван сказав, що найбільш тривожним аспектом падіння сирійського лідера Башара Асада є потенційна можливість відродження ІДІЛ. Він також сказав, що хоча Іран в останні місяці здається ослабленим через поразки, яких зазнали його союзники в Сирії і Лівані, Іран може завдати удару у відповідь.

Салліван застеріг, що коли відбувається щось хороше, "часто за рогом ховається щось погане".

Російсько-українська війна триває. Салліван, якого на цій посаді має замінити представник Майкл Волц, закликав Трампа продовжувати тиск на Росію, який президент Джо Байден застосовує до режиму Путіна з початку війни в Україні.

"Нам потрібні важелі впливу, досягти справедливої угоди між Росією та Україною. І цим важелем є подальша військова підтримка України" , – сказав Салліван.

Салліван скептично поставився до того, що адміністрація Трампа може укласти якусь "велику угоду" з Китаєм, щоб вирішити всі болючі питання в американо-китайських відносинах, але не бачить причин, чому не може бути стабільності і прогресу.

Він також сказав, що ослаблення супротивників, таких як Росія та Іран, може створити для Трампа можливість досягти дипломатичного прориву, особливо з огляду на схильність Трампа до непередбачуваних кроків.