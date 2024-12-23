НБУ визначив графік роботи банківської системи на новорічні свята

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та в період завершення 2024 року та на початку 2025 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня" , - йдеться в повідомленні

Водночас НБУ врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року.

У зв’язку з цим:

30 грудня 2024 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі. Платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 13:00. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та НБУ в національній валюті проводяться до 16:00.

31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюють у звичайному режимі.

"Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів" , - долали в НБУ.

Нагадаємо, в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема скасовані святкові дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 24/7/365. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.