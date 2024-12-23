У Белграді відбувся масовий мітинг проти уряду Сербії
У столиці Сербії Белграді 22 грудня відбувся масовий мітинг на підтримку студентів, які вже кілька тижнів блокують аудиторії місцевого університету, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії в місті Новий Сад на півночі Сербії. Там 1 листопада через падіння навісу на залізничному вокзалі загинули 15 людей, повідомляє Радіо Свобода.
Висуваються і політичні вимоги, оскільки студенти, яких підтримують активісти опозиції та представники громадянського суспільства, вважають владу відповідальною за те, що сталося, звинувачуючи їх у корупції, яка й призвела до неякісного ремонту будівлі вокзалу. Лунають вимоги створення перехідного уряду, який би підготував вільні дострокові вибори до парламенту.
МВС Сербії оцінило кількість учасників протесту у Белграді на рівні 28–29 тисяч людей. Рух транспорту в центрі столиці був перекритий. Президент Александар Вучич записав відео в інстаграмі, де визнав, що на вулиці вийшло дуже багато людей.
Акція розпочалася з 15 хвилин мовчання на згадку про жертви трагедії в Нові-Саді. Вони змінилися, як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, 30 хвилинами шуму – учасники скандували антиурядові гасла, свистіли тощо.
Мітинг завершився без великих інцидентів та порушень громадського порядку, підтвердили у МВС.
Як заявив Вучич, ті, хто зібрався в неділю в Белграді, "дотримуються опозиційних поглядів". За словами Вучича, він "завжди був готовий вислухати їхню думку і дізнатися, що вони вважають важливим для нашої країни", при цьому президент наголосив, що вважає, "що набагато більше людей думають інакше". Він заявив про важливість збереження "миру та стабільності".
Акції протесту в Сербії тривають уже понад місяць. Їхнім символом стало зображення закривавленої долоні – на згадку про жертв – і 15-хвилинні (за числом загиблих у Новому Саді) страйки. Заблоковано роботу понад 50 факультетів чотирьох державних університетів, а також десятків середніх шкіл. Від влади вимагають насамперед притягнення до відповідальності причетних до реконструкції вокзалу в Новому Саді. Бетонний навіс будівлі вокзалу обвалився лише через кілька місяців після урочистого відкриття – після трирічної реконструкції та заяв чиновників, що її було здійснено за найвищими європейськими стандартами.
13 людей були заарештовано за підозрою в недогляді під час реконструкції станції. Серед них був колишній міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Горан Весіч. Його спочатку взяли під варту, але згодом звільнили.
Для багатьох учасників протестів трагедія в Новому Саді стала підтвердженням того, що, на їхню думку, уряд і президент Вучич ведуть країну неправильним шляхом.
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