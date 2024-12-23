У Белграді відбувся масовий мітинг проти уряду Сербії

У столиці Сербії Белграді 22 грудня відбувся масовий мітинг на підтримку студентів, які вже кілька тижнів блокують аудиторії місцевого університету, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії в місті Новий Сад на півночі Сербії. Там 1 листопада через падіння навісу на залізничному вокзалі загинули 15 людей, повідомляє Радіо Свобода.

Висуваються і політичні вимоги, оскільки студенти, яких підтримують активісти опозиції та представники громадянського суспільства, вважають владу відповідальною за те, що сталося, звинувачуючи їх у корупції, яка й призвела до неякісного ремонту будівлі вокзалу. Лунають вимоги створення перехідного уряду, який би підготував вільні дострокові вибори до парламенту.

МВС Сербії оцінило кількість учасників протесту у Белграді на рівні 28–29 тисяч людей. Рух транспорту в центрі столиці був перекритий. Президент Александар Вучич записав відео в інстаграмі, де визнав, що на вулиці вийшло дуже багато людей.

Snimak iz drona protesta studenata i poljoprivrednika u Beogradu pic.twitter.com/jyZM3uImjl — Al Jazeera Balkans (@AJBalkans) December 22, 2024

Акція розпочалася з 15 хвилин мовчання на згадку про жертви трагедії в Нові-Саді. Вони змінилися, як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, 30 хвилинами шуму – учасники скандували антиурядові гасла, свистіли тощо.

Мітинг завершився без великих інцидентів та порушень громадського порядку, підтвердили у МВС.

Як заявив Вучич, ті, хто зібрався в неділю в Белграді, "дотримуються опозиційних поглядів". За словами Вучича, він "завжди був готовий вислухати їхню думку і дізнатися, що вони вважають важливим для нашої країни", при цьому президент наголосив, що вважає, "що набагато більше людей думають інакше". Він заявив про важливість збереження "миру та стабільності".

Tens of thousands protested Sunday in Belgrade to demand that Serbian leaders take responsibility for the collapse of a train station roof that killed 15 people last monthhttps://t.co/KoDw7KCFD3 pic.twitter.com/Fw7n2i9TWo — AFP News Agency (@AFP) December 23, 2024

Акції протесту в Сербії тривають уже понад місяць. Їхнім символом стало зображення закривавленої долоні – на згадку про жертв – і 15-хвилинні (за числом загиблих у Новому Саді) страйки. Заблоковано роботу понад 50 факультетів чотирьох державних університетів, а також десятків середніх шкіл. Від влади вимагають насамперед притягнення до відповідальності причетних до реконструкції вокзалу в Новому Саді. Бетонний навіс будівлі вокзалу обвалився лише через кілька місяців після урочистого відкриття – після трирічної реконструкції та заяв чиновників, що її було здійснено за найвищими європейськими стандартами.

13 людей були заарештовано за підозрою в недогляді під час реконструкції станції. Серед них був колишній міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Горан Весіч. Його спочатку взяли під варту, але згодом звільнили.

Для багатьох учасників протестів трагедія в Новому Саді стала підтвердженням того, що, на їхню думку, уряд і президент Вучич ведуть країну неправильним шляхом.

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