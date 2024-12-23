У ДПСУ пояснили, чим викликані черги у пунктах пропуску на кордоні з Україною

На кордоні з Україною було зафіксовано рекорд перетину пунктів пропусків українцям. Однак на це вплинули не лише новорічні свята, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірi телемарафону.

За його словами, кількість перетину громадянами кордону з Україною є одним з найвищих під час дії воєнного стану. Мова про показники, які було зафіксовано минулими вихідними.

"У суботу кордон перетнули десь 150 тисяч осіб, це в обох напрямках. А вчора - 154 тисячі осіб, також в обох напрямках. Але була перевага у кількості осіб які в'їхали в Україну. Їх було на 10 тисяч більше", - розповів Демченко.

Він також пояснив, чому це - один з найвищих показників перетину кордону саме під час дії воєнного стану, і чому це є великим навантаженням на пункти пропуску. За його словами, у довоєнний час також працювали аеропорти. Вони брали на себе частину бажаючих перетнути кордон.

"Тоді показники були вищі, але якщо прив'язатись до воєнного стану, то те навантаження, яке йде на пункти пропуску зараз - це рекордні показники. Фактично, в новорічні періоди попередніх років - це було близько 130 тисяч осіб", - сказав Демченко.

Ситуація на кордоні з Україною

Нагадаємо, днями прикордонники зафіксували рекорд перетину кордону українцями перед святами. Найбільший пасажиропотік спостерігається на КПП з Польщею.

Також ми писали про те, що на кордоні з Польщею відкриють новий пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховичі". Рух ним розпочнеться 21 грудня з 13:30. Перетнути кордон зможуть легкові автомобілі, вантажівки до 3,5 тонн та автобуси.