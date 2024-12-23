За майже добу ППО збила 47 безпілотників – Повітряні сили

За останню добу сили протиповітряної оборони збили 47 ударних та імітаційних безпілотників у небі над Україною. Ще 25 дронів було втрачено з радарів. Є пошкодження будинків та підприємств у двох областях.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що з 10:00 22 грудня до 9:00 23 грудня росіяни запустили по Україні 72 "Шахеди" та імітаційні безпілотники з напрямків Брянськ, Орел (РФ).

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)" , – йдеться у повідомленні.

У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.