"Укрпошта" змінила підхід до вартості посилок та підвищила тарифи
Держана "Укрпошта" з 1 січня 2025 року знову "переглянула" тарифи у бік підвищення. Крім того, вартість посилок буде залежати не від ваги, а від об’єму, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Facebook.
"Так, ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін", - написав він.
За його словами, "Укрпошта" повністю відмовилася від тарифів, які залежать від ваги.
"Тариф буде залежати виключно від об’єму", - повідомив Смілянський.
За його словами, ціна фіксована і її можна буде порахувати за стандартними коробками "Укрпошти". Крім того, можна буде відправляти у власних коробках (до яких "Укрпошта" висуває жорсткі умови, - ред.)
Водночас вага також буде вказуватися при відправленні.
"Перше, для контроля цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали", - розповів директор "Укрпошти".
Ці зміни пов’язані з тим, що "Укрпошта" закінчує перехід на 100% сортування посилок роботизованими лініями, написав Смілянський.
"Чи можна відправити щось нестандартне? Можна. Але треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення", - додав він.
Нагадаємо, "Укрпошта" заявила, що з 11 листопада не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви чи плями.
Зараз "Укрпошта" не приймає посилки в коробках логотипом її основного конкурента, "Нової пошти".