Судно для вивезення військових РФ з Сирії зламалося у відкритому морі – ГУР

Вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

"Не допливли - судно для вивезення російських військ із Сирії зламалось у відкритому морі. Вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху - вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії" , - йдеться у повідомленні.

При цьому у ГУР зауважили, що залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях - на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі.

Окрім того, за даними української розвідки, частину свого озброєння і техніки із порту Тартуса росіяни почали перекидати морським шляхом до Лівії.

Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади цієї країни до Москви - повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі і Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року.