Трамп все ще хоче купити Гренландію: вважає це абсолютною необхідністю

Новообраний американський президент Дональд Трамп призначив співзасновника платіжного онлайн-сервісу PayPal Кеннета Гоурі на посаду посла США в Данії та побажав, щоб Гренландія перейшла під контроль Вашингтона. Відповідне бажання він висловив у соцмережі Truth Social, повідомляє Європейська правда.

Як заявив Трамп, призначаючи Гоурі – майбутній посол США у Данії за його першої каденції був послом США у Швеції.

Ну думку новообраного президента, як співзасновник PayPal та венчурного фонду Founders Fund, Гоурі "перетворив американські інновації та технологічне лідерство на глобальні історії успіху, і цей досвід буде безцінним у представленні за кордоном".

"З метою забезпечення національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Кен виконає прекрасну роботу, представляючи інтереси США", – написав Трамп.

За даними видання Axios, з 1867 року влада США неодноразово розглядала можливість купівлі або навіть намагалася придбати Гренландію.

Гренландія географічно вважається частиною континенту Північна Америка, але має тісні геополітичні зв’язки з Європою та отримує фінансування від ЄС, оскільки з 1979 року має статус автономної заморської території Данії.

Острів має прямий доступ до Арктики, де давно тривають перегони між різними країнами за ресурси в регіоні.

Вважається, що в Гренландії є родовища золота, срібла, міді та урану, а у водах біля узбережжя острова, як вважають геологи, є великий потенціал для видобутку нафти.

Крім того, останніми роками Росія також намагається претендувати на території, прилеглі до виключної економічної зони Гренландії.

Нагадаємо, у 2019 році Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

Тоді данські політики з різних флангів політичного спектру заявили, що Трамп повинен забути про цю ідею.

Водночас союзник з оточення ще 45-го президента США підтвердив, що Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.

Після цього Міністерство закордонних справ Гренландії заявило, що острів не продається.