Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ – Шмигаль

Україна отримала 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF, зазначив він.

"Кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямуємо на фінансування критичних видатків бюджету" , - зауважив Шмигаль.

Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів, нагадав очільник уряду.

Він висловив вдячність Міжнародному валютному фонду "за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни".

Нагадаємо, МВФ затвердив 48-місячну угоду EFF для України із загальним доступом до 15,5 млрд доларів кредитних коштів наприкінці березня 2023 року.

Програма стала частиною пакета підтримки України обсягом 151,4 млрд доларів.

Угода між МВФ і Україною допомагає закріпити політику, яка підтримує фіскальну, зовнішню та макрофінансову стабільність у час надзвичайно високої невизначеності. Крім того, EFF має на меті підтримку економічного відновлення, покращення управління та зміцнення інституцій з метою сприяння довгостроковому зростанню в контексті реконструкції та шляху України до Євросоюзу.

20 грудня за результатами засідання з шостого перегляду поточної програми МВФ для України виконавча рада фонду ухвалила рішення про виділення наступного траншу в розмірі 1,1 млрд доларів.