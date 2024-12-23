Розлив нафтопродуктів: у РФ на березі Чорного моря знайшли 10 загиблих дельфінів

У російському науково-екологічному центрі порятунку дельфінів "Дельфа" повідомили про загибель щонайменше 10 дельфінів унаслідок розливу нафтопродуктів після аварії двох російських танкерів, повідомляє Радіо Свобода.

"З 15 грудня, з моменту надзвичайної ситуації, до 22 грудня було зафіксовано 10 азовок, причиною загибелі яких може бути розлив мазуту", – зазначають екологи.

В Алексині, за 60–70 кілометрів від Анапи, 22 грудня виявили одразу вісім мертвих дельфінів – шість на березі і двох у воді. На думку екологів, це вже кваліфікується як масове викидання.

"На прибережній території Краснодарського краю такі випадки досить рідкісні. Це надзвичайно тривожна ситуація", – повідомили в Центрі порятунку дельфінів.

Екологи відібрали зразки для подальшого дослідження причин масової загибелі дельфінів.

Азовка — підвид дельфінів, які живуть невеликими групами до 10 особин. За останні 100 років популяція цього виду дельфінів значно скоротилася. Згідно з класифікацією Міжнародного союзу охорони природи, азовським тваринам присвоєно статус тварин у небезпечній ситуації. За деякими даними, наприкінці 1990-х років загальна чисельність цього підвиду дельфінів не перевищувала 10 тисяч особин.

15 грудня в штормових умовах у Керченській протоці зазнали аварії два російські судна з нафтопродуктами – "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". У МНС Росії повідомили про загибель одного моряка. Внаслідок стихії стався розлив нафтопродуктів. Масштаби поки невідомі.

Як повідомляють російські ЗМІ, "Волгонефть-212" перевозила 4300 тонн мазуту. Видання Shot і Baza стверджують, що приблизно така ж кількість нафтопродуктів була на борту судна "Волгонефть-239".

Екологи вважають, що ця аварія вплине на екологію регіону на багато років.

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