"Укренерго" зафіксувало зростання споживання електрики у понеділок на 2,5%

У понеділок, 23 грудня, споживання електроенергії зростає, необхідність її ощадливого споживання зберігається. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 23 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 2,5% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 20 грудня. Це пояснюється традиційним підвищенням споживання на початку робочого тижня, хмарною погодою і зниженням температури повітря у більшості регіонів" , - йдеться у повідомленні.

Вчора, 22 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у суботу, 21 грудня.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дванадцяти масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності. Тому необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігається.

Імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 9 259 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1042 МВт.

Водночас у міністерстві енергетики повідомили, що минулої доби відновлено живлення для 14 511 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 20 грудня, запланований імпорт електроенергії становив 11 419 МВт-год.