Теракт у Магдебурзі: стан постраждалої українки залишається важким

Стан українки, пораненої внаслідок наїзду авто на людей на різдвяному ярмарку у Магдебурзі, оцінюється як важкий. Про це розповіли у МЗС України, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що у неділю, 22 грудня, консул Посольства України в ФРН відвідав в лікарні постраждалу внаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у м. Магдебург громадянку України, 1972 р.н.

Наразі їй надається все необхідне лікування. Установа перебуває на постійному контакті з працівниками медичного закладу та родичами потерпілої.