Науседа розкритикував прем'єра Словаччини за візит до Путіна
Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував візит прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у соцмережі X (Twitter).
Науседа дав зрозуміти, що Фіцо у своєму бажанні зберегти транзит дешевого російського газу не гребує зустрічами з воєнним злочинцем.
"Як дешево коштує ваша любов? Є люди, які їдуть в Росію з любовʼю і задушили б, аби тільки зустрітися з воєнним злочинцем.
Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни – без жодних політичних прив'язок!" – написав президент Литви.
В неділю Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним.
Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.
"Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію", – пояснив Фіцо.