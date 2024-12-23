Науседа розкритикував прем'єра Словаччини за візит до Путіна

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував візит прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Науседа дав зрозуміти, що Фіцо у своєму бажанні зберегти транзит дешевого російського газу не гребує зустрічами з воєнним злочинцем.

"Як дешево коштує ваша любов? Є люди, які їдуть в Росію з любовʼю і задушили б, аби тільки зустрітися з воєнним злочинцем.

Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни – без жодних політичних прив'язок!" – написав президент Литви.

В неділю Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним.

Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.