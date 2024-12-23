Українці назвали найкращий спосіб унеможливити повторну військову агресію Росії

Більшість українців (60%) вважають, що унеможливити повторну військову агресію з боку Росії здатен вступ України до НАТО. Варіант відновлення ядерного статусу обрали 39%, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Найменш ефективною із запропонованих стратегій, на думку респондентів, є створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення незалежно від того, чиї війська будуть залучені до її контролю.

На думку 55% опитаних, найкращим варіантом гарантування безпеки для України є вступ до НАТО. Нейтральний статус, забезпечений міжнародними гарантіями, підтримує 12% опитаних.

Із запропонованих варіантів найменш надійними з точки зору безпеки країни для респондентів виявилися позаблоковий статус України з обмеженням власних оборонних спроможностей і ставка винятково на власні сили зі збереженням оборонних спроможностей. Ці сценарії підтримало по 3% респондентів.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 73% українців прихильно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї. У разі втрати підтримки і санкції від Заходу прихильне ставлення до відновлення ядерної зброї знижується до 46%. Проте якщо Україна має достатньо ресурсів протриматися до моменту отримання ядерної зброї, то 58% готові були би піти на втрату підтримки Заходу з метою отримання ядерної зброї.