ЄС перерахував Україні 150 млн євро на шкільне харчування та критичну інфраструктуру

Європейський Союз перерахував Україні другий транш бюджетної підтримки у розмірі 150 мільйонів євро, 65 мільйонів з цієї суми спрямована на шкільне харчування. Про це розповіли у представництві ЄС в Україні, повідомляє Лівий берег.

Ці кошти забезпечать безкоштовним, здоровим харчуванням понад 700 000 дітей молодшого шкільного віку, зокрема учнів 1-4 класів. Діти отримуватимуть гаряче харчування один раз на день без жодних витрат для їхніх родин.

Решта 85 млн євро будуть спрямовані на підтримку об'єктів критичної інфраструктури, продовольчої безпеки та проєктів з реконструкції.

Зокрема, 50 млн євро передбачені для Міністерства розвитку громад та територій України на ремонт та модернізацію портової інфраструктури в Одесі, яка була пошкоджена під час російських атак восени 2023 року.

15 млн євро отримає Державне агентство реконструкції та розвитку інфраструктури України на реалізацію різних інфраструктурних проєктів, життєво важливих для відновлення нашої країни.

20 млн євро виділили Міністерству аграрної політики та продовольства України на заходи зі забезпечення продовольчої безпеки населення України.