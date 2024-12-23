Нардеп Тищенко не з'явився на засідання суду у Дніпрі

У Бабушкінському райсуді Дніпра 23 грудня продовжилося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи, повідомляє Суспільне.

Тищенка, а також експоліцейського Богдана Писаренка, якого як і нардепа звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, відповідно до ухвали на попередньому засіданні мали примусово доставити до зали суду. Проте нардеп не з'явився.

За словами прокурора, Тищенко сам обіцяв приїхати, а тому примусу до нього не застосовували.

Перед початком судового засідання потерпілий Дмитро Мазоха зазначив, що чекає справедливості.

Експоліцейський Богдан Писаренко разом зі своїм адвокатом просили про відвід секретаря суду. Прокурор зазначив, що цей відвід має на меті затягнення судового розгляду.

Прокурор також попросив розглянути клопотання стосовно подовження запобіжного заходу Писаренку. Відносно Тищенка таке клопотання не може бути розглянуте через його відсутність.