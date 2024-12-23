YouTube в РФ фактично заблокували: трафік знизився до 20% від норми

Трафік відеохостингу YouTube у Росії знизився до 20% від норми. Такого висновку дійшов IT-фахівець, директор некомерційної організації "Товариство захисту інтернету" Михайло Климарьов, який проаналізував дані через сервіс моніторингу Google, повідомляє Настоящее время.

"Зараз сервіс моніторингу Гугла показує 8,5 пойнтів трафіку з РФ. До "сповільнення" це було 40 пойнтів. Тобто зараз приблизно 20% від нормального стану" , - написав він.

За його словами, йдеться про "справжнісіньке блокування": "YouTube де-факто заблокований в РФ" .

Кремль обіцяв розпочати уповільнення YouTube через те, що сервіс не блокує заборонені в Росії російськомовні незалежні ЗМІ та незалежних журналістів, а також не дотримується політики Кремля щодо висвітлення війни в Україні. У липні російські користувачі почали нарікати на проблеми з доступом до відеосервісу.

Ростелеком тоді пояснив збої у роботі YouTube "технічними проблемами у роботі обладнання", що належить Google. Йдеться про сервери, що кешують, що дозволяють прискорити завантаження великих даних, постачання та обслуговування яких після початку війни припинив Google. На це посилався і президент РФ Володимир Путін під час нещодавньої прямої лінії. Наприкінці липня депутат Держдуми Олександр Хінштейн оголосив, що швидкість роботи відеохостингу на стаціонарних комп'ютерах росіян знизиться на 70%.

У грудні кількість скарг на проблеми з доступом до відеосервісу знову зросла, але на цей раз трафік впав на мобільних пристроях.

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