МЗС Чехії про поїздку Фіцо до Путіна: Плазування перед масовим вбивцею

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо за візит до Москви і зустріч з російським правителем Владіміром Путіним, повідомляє Європейська правда.

Ліпавський зазначив, що рішення Чехії відкласти на невизначений термін міжурядові консультації зі словацьким урядом після візиту Фіцо виглядає ще більш розважливим кроком.

"Саме чеський уряд забезпечив незалежність від російських енергоносіїв, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею.

І саме уряд Петра Фіали вирішив відкласти урядові консультації, що з кожним кроком словацького уряду стає все більш розважливим" , – написав Ліпавський.

Президент Литви Гітанас Науседа теж виступив із критикою візиту Фіцо.

В неділю Роберт Фіцо приїхав до Москви для зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним.

Він розповів, що інформував лідерів ЄС про свій візит.