У ЗСУ не підтверджують інформацію про оточення на Времівському напрямку

Ситуація на Времівському напрямку складна, російські війська кілька днів поспіль проводять понад 40 штурмових дій на добу, однак наразі говорити про можливе оточення українських військ не можна. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, повідомляє Укрінформ.

"Зараз на Времівському напрямку вже декілька днів поспіль понад 40 штурмових дій проводить ворог: вчора – 47, сьогодні - 44. Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано" , - зазначив Волошин.

Карта: DeepState

Він додав, що ворог зазнає великих втрат, щодоби Силами оборони ліквідується близько 200 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

"Вчора було знищено 8 танків і до півтора десятка броньованих машин. Сьогодні - 4 танки і до 5 бойових броньованих машин. Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій" , - сказав речник.

Як повідомлялось раніше, український військовий проєкт DeepState повідомив, що гарнізон оборони Сил оборони України у Макарівці під Великою Новосілкою на так званому Времівському виступі ризикує потрапити в оточення.