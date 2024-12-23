Президент Польщі запросить Трампа на саміт Тримор’я у квітні

Польський президент Анджей Дуда запросить новообраного президента США Дональда Трампа на 10-й ювілейний саміт Ініціативи трьох морів (Тримор’я), який відбудеться 28-29 квітня 2025 року у Варшаві. Про це заявив голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Мешко Павляк, повідомляє Європейська правда.

Як заявив голова Бюро, Трамп буде запрошений на саміт Ініціативи трьох морів, який відбудеться у Варшаві наприкінці квітня.

Він акцентував, що формально запрошення буде надіслано після того, як Трамп офіційно стане очільником Білого дому.

Павляк зауважив, що Трамп, як президент США, вже приїжджав на саміт Тримор’я до Польщі у 2017 році.

У квітні 2024 року президент України Володимир Зеленський відвідав Литву для участі у саміті так званого Тримор’я.

У Вільнюсі він підписав ще одну двосторонню безпекову угоду у продовження Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" – з Латвією.

Дуда, який прийматиме саміт Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у 2025 році, побажав, аби Зеленський приїхав на нього "в костюмі", що символізуватиме завершення війни в Україні.

Ініціатива трьох морів – це ініціатива, яка об'єднує 12 країн ЄС поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів (що й дало їй назву).