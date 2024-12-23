На заході і півночі Україні очікуються дощ з мокрим снігом

У найближчі дні у більшості західних і північних областей очікуються дощ та мокрий сніг, на решті території – без опадів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Укргідрометцентр.

"24 грудня у більшості західних, північних та Вінницькій областях невеликий дощ з мокрим снігом, на решті території без опадів; на Лівобережжі вночі та в першій половині дня туман; температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 14°. На високогір'ї Карпат невеликий сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°".

Вітер прогнозують східний та північно-східний, 5-12 м/с, вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у вівторок вночі невеликий дощ та мокрий сніг, +1°…-1°, вдень невеликий дощ, 1-3° тепла, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

25 грудня у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг, в Карпатах помірний сніг, у південній частині дощ, на решті території без опадів, температура вночі та вдень від 3° морозу до 4° тепла, у південній частині 1-7° тепла, в Криму вдень 7-12° тепла. Вітер східний та північно-східний, 5-12 м/с, у південній частині, східних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у середу вночі місцями невеликий мокрий сніг, +1°…-1°, вдень без опадів, -1°…+1°, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

26 грудня в Україні, крім північних та більшості західних областей, дощ та мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° морозу до 4° тепла, у південній частині 1-7° тепла, вітер східний та північно-східний, 5-12 м/с, у південній частині, східних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У столиці в четвер без опадів, вночі -1°…-3°, вдень до +2°, вітер північно-східний, 7-12 м/с.