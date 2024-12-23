Зеленський прокоментував зустріч Фіцо та Путіна

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо відвідав Москву, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. За такі зустрічі Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє його Twitter.

Зеленський зауважив, що ні Фіцо, ні Путін не розкрили деталей своєї зустрічі у Москві. Це тому, що вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Ймовірно, вони бояться реакції громадськості.

"Москва надає значні знижки для Фіцо, але платить за них Словаччина. Такі знижки не безкоштовні - за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби", - написав Зеленський.

За його словами, подробиці щодо цього питання були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Тоді лідери зауважили, що Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу. На їх думку, Фіцо навпаки - хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи.

Це може свідчити про те, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу.

"Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною. Пан Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки", - зауважив президент.

Зеленський вважає, що Фіцо зацікавлений в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів на рік.

"Його ключова мета - вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується", - підкреслив він.

Що передувало

Вчора російська пропаганда заявила про приїзд Фіцо до Москви та його зустріч з диктатором Путіним. Деталі їх зустрічі - не відомі. Але Фіцо зробив заяву після свого візиту до Путіна в Москву. За його словами, візит став відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в Європу.

Україна припинить транзит газу РФ в Європу

Нагадаємо, у наступному році добігає кінця контракт між Україною та РФ щодо транзиту російського газу в Європу через українську територію. Однак Угорщина та Словаччина хочуть подовження контракту.

Як раніше заявляв Зеленський, Україна не хоче, щоб Росія мала додатковий дохід, який можна було б витратити на війну проти українців.