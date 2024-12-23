Найбільший банк Італії припинить приймати платежі з РФ

Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo з 15 січня 2025 року припиняє приймання платежів у євро від російських банків, пише російське ділове видання "Ведомости". Про рішення повідомила своїм клієнтам і партнерам російська "дочка" банку – "Інтеза". У штаб-квартирі Intesa в Мілані підтвердили цю інформацію, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням "Інтези", обмеження поширюватимуться на платежі в євро, за винятком комерційних операцій між рахунками в Intesa Sanpaolo, його дочірніми структурами і банками, розташованими в Італії. Клієнтів просять враховувати нові правила при плануванні платежів та заздалегідь оцінювати можливі ризики відмови у їхньому проведенні.

Це рішення, на думку співрозмовників видання "Ведомости", стосуватиметься переважно російських корпоративних клієнтів. Серед них компанії зі сфер послуг та промислового виробництва, які користувалися російською "дочкою" Intesa для розрахунків у євро із закордонними контрагентами.

За останні роки обсяг операцій через кореспондентські рахунки банку значно скоротився, і це рішення лише закріплює практику, що склалася. Експерти пов’язують зміни з вимогами Європейського центрального банку дотримуватися санкцій, а також репутаційних ризиків.

В "Інтезі" мають кореспондентські рахунки близько 15 російських банків.

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