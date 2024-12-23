У Мін’юсті заявили, що вже почали відновлення держреєстрів

Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко повідомив, що валідація резервних копій державних реєстрів буде проведена завтра, 24 грудня. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні розпочато відновлення інфраструктури системи реєстрів. Завтра вже буде проведена валідація резервних копій та прогнозується початок відновлення згідно з узгодженим планом. Платформи вже сформовані і розпочинається безпосереднє їх наповнення" , - сказав Кучерявенко.

Він наголосив, що кібератака була "дійсно потужною", проте резервні копії у Міністерства юстиції є.

"Жодна інформація не втрачена. Міністерство юстиції працює в режимі 24/7" , - наголосив Кучерявенко.

Водночас перший заступник міністра наголосив, що дії Міністерства юстиції спрямовані також на відновлення послуг для громадян.

"Все, що стосується можливості проведення тих чи інших дій на підставі паперових носіїв, безумовно, здійснюється, і на це можна розраховувати і отримувати такі послуги" , - сказав Кучерявенко.

Нагадаємо, 19 грудня Росія вчинила наймасштабнішу за останній час кібератаку на державні реєстри України, спробувавши порушити роботу критично важливої інфраструктури. Унаслідок цього призупинили роботу Єдині та Державні реєстри, які адмініструє Мін'юст.

На повне відновлення державних реєстрів Мін'юсту знадобиться близько двох тижнів.