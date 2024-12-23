У низці областей запровадили графіки аварійних відключень світла

Сьогодні, 23 грудня, по Україні вводять графіки аварійних відключень. Відомо, що світло вже розпочали вимикати у домівках українців. Про це повідомляє ДТЕК, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

"За командою "Укренерго", введені екстрені відключення. Звертаємо увагу, що на час дії екстрених відключень графіки не застосовуються. Тривалість таких відключень наразі невідома, а про їх скасування буде повідомлено додатково" , - йдеться у заяві.

Фахівці звернулися до громадян із проханням заощаджувати електроенергію та подякували за розуміння та терпіння.

За повідомленням АТ "Сумиобленерго", о 14:10 аварійні відключення почали діяти для 1 та 2 черг споживачів.

Як зазначили в АТ "Чернігівобленерго", електропостачання було обмежено у споживачів 1 та 2 черг.

В Кіровоградській області світло почали вимикати о 14:30, за розпорядженням "Укренерго", для споживачів 2 черги.

Під аварійні відключення електроенергії потрапили мешканці Житомирської, Черкаської області.

Відомо, що у Полтавській області було застосовано 2 черги графіка аварійних відключень до 16:00.

В ДТЕК також заявили, що аварійні відключення почнуть застосовуватися у Києві, а також у Київської, Дніпропетровської та Донецької області.