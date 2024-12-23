НБУ оцінив ситуацію на ринку житла України

Ринок нерухомості в Україні поступово відновлюється. Але безпекові ризики не дозволяють говорити про стрімке зростання, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, говорить "Звіт про фінансову стабільність" НБУ на Youtube.

"Передусім через безпекові загрози ми не очікуємо стрімкого відновлення ринку нерухомості найближчим часом" , - сказала Дадашова, зазначивши, що ринок нерухомості поволі зростає.

За даними звіту НБУ, в останні пів року оренда дорожчала співмірно з вартістю житла. Тож "ціна до оренди" у Києві залишилася на рівні 10х. Це близько до довгострокового середнього рівня та означає, що купівля житла є гарною альтернативою оренді.

"Ціна до доходу" повернулася до історичних мінімумів кінця 2021 року. У середньому на придбання 70 кв. м житла у Києві родина із 1,1 працевлаштованим витрачає еквівалент свого 10-річного доходу.

Тож цінові умови ринку нерухомості навіть сприятливіші за довоєнні. Однак воєнні ризики змінили правила гри: населення не готове інвестувати кошти в придбання житла на таких умовах, як раніше, йдеться у звіті.

"Ціни в цілому є прийнятними, але попри це попит досить слабкий через збереження безпекових ризиків передусім, а також через те, що між характеристиками попиту між тим житлом, які бажали би потенційні покупці, і між тим, яке залишилося в пропозиції на ринку, існують структурні відмінності" , - сказала Дадашова.

Вторинний та первинний ринок

За даними НБУ, попит на купівлю житла поволі пожвавлюється, передусім на вторинному ринку. За одинадцять місяців 2024 року нотаріуси посвідчили на 14% більше угод, ніж за цей період торік. Кількість договорів купівлі-продажу зростала в кожному з кварталів від початку року. Проте вона сягнула лише 70% від рівня, що був до повномасштабного вторгнення.

Найбільшим попитом на вторинному ринку користується невелике, а отже, дешевше житло. Медіанна площа придбаних квартир – 48 кв. м (як у країні в цілому, так і в Києві), будинків – 71 кв. м. Більшість угод – це купівля житла, яке старше 35 років, лише чверть угод укладається для купівлі житла віком до 15 років. Водночас, за інформацією з оголошень на ЛУН, медіанна площа житла, що наявне для продажу в Києві, помітно вища – близько 60 кв. м, а вік менший.

Переважна більшість угод на вторинному ринку укладалася для придбання житла поза межами обласних центрів – 78% угод. На столицю припадає ще 10% угод. Серед обласних центрів більшою популярністю користується житло на заході країни.

Придбання нерухомості на первинному ринку досі мало цікавить покупців. За даними опитування ЛУН, на початку 2024 року кількість угод купівлі-продажу на первинному ринку майже не змінилася порівняно з минулим роком і не перевищувала п’ятої частини довоєнного рівня. Відтоді вона навряд чи зросла. Купівля на первинному ринку надалі сприймається досить ризикованою як через задавнені проблеми та непрозорість ринку, так і через високі безпекові ризики, йдеться у звіті НБУ.

Ціни на житло

Як зазначають в НБУ, придбання нерухомості на первинному ринку досі мало цікавить покупців. За даними опитування ЛУН, на початку 2024 року кількість угод купівлі-продажу на первинному ринку майже не змінилася порівняно з минулим роком і не перевищувала п’ятої частини довоєнного рівня. Відтоді вона навряд чи зросла. Купівля на первинному ринку надалі сприймається досить ризикованою як через задавнені проблеми та непрозорість ринку, так і через високі безпекові ризики.

Вартість житла на первинному ринку зростає динамічніше, ніж на вторинному. Рухаються вгору ціни передусім у західних регіонах, де активніші будівництво і попит. Ціни там зросли на 17–18% з початку 2024 року, тоді як у Києві та деяких інших великих містах – на 9%. Основні рушії ціни – зміна обмінного курсу та зростання собівартості будівництва, йдеться у звіті.

Іпотека

За даними НБУ, іпотечне кредитування триває лише в межах "єОселі", кредитів поза програмою одиниці. Коло банків – учасників програми збільшилося до одинадцяти, однак окремі нові учасники досі не надали жодної позики. Більше 90% видач сконцентровано в трьох державних банках. Загалом за одинадцять місяців 2024 року іпотек оформлено більш як у півтора рази більше, ніж за весь попередній рік. Проте у другому півріччі за місяць у середньому фінустанови надають на третину меншу кількість кредитів, ніж у березні-квітні, коли обсяги були рекордними.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в листопаді 2024 року становила 7 203 гривні. З початку року оренда подорожчала на 9,0%.

У третьому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 11,7%.