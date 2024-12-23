40% українців вважають, що операція ЗСУ на Курщині підвищила шанси на переговорах

Відносна більшість українців (40%) вважає, що наступальна операція Збройних сил України у Курській області посилила шанси Києва досягти бажаного під час мирних переговорів. Про це свідчать результати опитування, проведені Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, повідомляє Укрінформ.

"40% сказали, що вона (наступальна операція - ред.) посилила шанси України отримати бажане під час переговорів; 24% - що вона послабила, ще 35% сказали, що їм важко відповісти. Тобто відносна більшість тих, хто вважає, що це посилило шанси України" , - сказав науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, професор політології НаУКМА Олексій Гарань.

При цьому респонденти, які мають близьких, що проживають на тимчасово окупованих територіях, виявилися більш скептичними у своїй оцінці наслідків для переговорів наступальної операції ЗСУ в Курській області.

Всеукраїнське опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольних уряду України територіях та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%.