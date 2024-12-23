На територію Білорусі за ніч залетіли мінімум 14 "шахедів" - Гаюн

У ніч проти 23 грудня щонайменше 14 російських дронів-камікадзе типу Shahed залетіли на територію Білорусі з України та Росії.﻿ З посиланням на моніторинговий проєкт «Бєларускі Гаюн» ﻿, повідомляє Укрінформ.

«Перший захід був о 18:55, коли один дрон залетів на Лоїв. Подальші заходи зафіксовані о: 20:17, 20:19, 20:47 (два дрони), 22:02, 23:00, 01:00, 01:08, 01:29, 01:30, 01:40, 01:44 і 02:38» , - йдеться в повідомленні.

За ніч щонайменше 3 БПЛА залетіли з Брянської обл. (РФ) через селище Галоє, курсом на Терехівку/Гомель. Перший «Шахед» безпосередньо з РФ до Білорусі залетів близько 22:02, розвернувся над Білоруссю і полетів через монумент «Три сестри», що на кордоні, в Україну. Крім того, вночі «Шахеди» заходили вглиб країни в напрямках Мозиря і Хойника.

Чергова авіація ВПС РБ піднімалася і літала з 19:20 до 20:20.