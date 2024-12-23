Російських морпіхів із Курщини перекидають на Херсонщину - ЗМІ
Військовослужбовців севастопольської 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти ЧФ РФ перекидають із Курської області РФ на окуповані території Херсонської області. Про це інформує Крымский ветер із посиланням на свої джерела в бригаді, повідомляє Новое время.
«Перекидання має завершитися до кінця грудня — початку січня. Це може свідчити про підготовку наступу на даній ділянці», — йдеться в повідомленні.
Раніше 23 грудня видання РБК-Україна з посиланням на джерела повідомило, що російські окупанти планують активізувати бойові дії в Запорізькій області та на правобережній частині Херсонської.
Джерела журналістів, зокрема, повідомили, що росіяни звозять у райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська.