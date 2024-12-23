Відносна більшість українців підтримують операцію ЗСУ на Курщині

41% українців вважають, що наступальні дії ЗСУ у Курській області підвищили шанси України на успіх у майбутніх мирних переговорах. Водночас, 24% респондентів дотримуються думки, що ці дії послабили позиції України під час переговорів. Ще 35% опитаних не змогли визначитись, повідомляє Новое время.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 29 листопада до 14 грудня.

Респонденти з південних областей виявили найбільше негативу щодо наступальної операції ЗСУ в Курській області: 40% вважають, що вона ослабила переговорні позиції України, тоді як 38% вважають, що зміцнила. У східних регіонах лише 38% респондентів погоджуються, що ця операція посилила позиції України на переговорах, що є нижчим показником порівняно з центральними та західними областями. Такий результат частково пояснюється значною часткою опитаних у цьому регіоні, які не мають чіткої думки щодо ситуації.

Респонденти, чиї близькі проживають на тимчасово окупованих територіях, також продемонстрували більш стриману оцінку впливу наступальних дій на переговорний процес.

Опитування проводилося методом особистих інтерв'ю (face-to-face) серед 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають на територіях, підконтрольних уряду України. Вибірка була сформована з урахуванням демографічних характеристик дорослого населення цих регіонів станом на початок 2022 року, зокрема за віком, статтю та типом населеного пункту.

Теоретична похибка вибірки становить не більше 2,6%, однак можливі додаткові систематичні відхилення через наслідки російської агресії, зокрема евакуацію громадян.