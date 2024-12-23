У Братиславі пройшли протести через візит Фіцо до Путіна

Організатори заявили, що недільна зустріч прем'єр-міністра з Путіним посилює російський вплив і використовує питання транзиту газу для просування співпраці з Росією. "Зрадник", – вигукував натовп на адресу Фіцо, повідомляє Європейська правда.

У протесті взяли участь колишні прем'єр-міністри Ігор Матович та Едуард Гегер, лідери опозиції, а також митці та українські біженці.

За словами представників громадського об'єднання "Мир Україні", своєю поїздкою Фіцо міг порушити закон, оскільки він співпрацює з агресором. Сьогодні вони планують подати скаргу до Генеральної прокуратури Словаччини.

Після завершення акції протесту натовп скандував "Досить Фіцо" та "Слава Україні".

У неділю 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини прибув з робочим візитом до Москви, де провів переговори з Путіним.

На переговорах обговорювалися питання міжнародного порядку денного, а також транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні очікує від прем'єр-міністра Роберта Фіцо більше інформації про результати його зустрічі з Путіним.