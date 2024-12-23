Перші добровольці Українського легіону Польщі прибули до України

Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже поїхав в Україну, де військовослужбовці продовжать навчання. Про це сказав посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє Радіо Свобода.

За словами дипломата, 10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти із Збройними силами України і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

«Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки» , – сказав Боднар.

Дипломат додав, що навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах.

Кількість добровольців посол не називає.

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