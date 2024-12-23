Зеленський назвав втрати выйськових КНДР на Курщині

Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що за попередніми підрахунками, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб.﻿﻿ З посиланням на главу держави у соцмережах, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що на засіданні 23 грудня була доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції.

"Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб" , – зазначає Зеленський.

Президент наголосив: важливо, щоб світ розумів, що ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза, додав він.