В Україні оголошували тривогу через загрозу балістики (Оновлено)

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Увечері понеділка по всій території України оголосили повітряну тривогу пов'язану із загрозою застосування балістичного озброєння.﻿﻿ З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України" , - попередили військові.

Крім того, в Києві раніше оголосили повітряну тривогу через загрозу ударного БпЛа.

Оновлено: О 18:23 оголосили відбій повітряної тривоги в усіх областях, крім Київської, Чернігівської та Сумської.