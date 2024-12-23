В Україні оголошували тривогу через загрозу балістики (Оновлено)
Увечері понеділка по всій території України оголосили повітряну тривогу пов'язану із загрозою застосування балістичного озброєння. З посиланням на Повітряні сили, повідомляє Українська правда.
"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - попередили військові.
Крім того, в Києві раніше оголосили повітряну тривогу через загрозу ударного БпЛа.
Оновлено: О 18:23 оголосили відбій повітряної тривоги в усіх областях, крім Київської, Чернігівської та Сумської.