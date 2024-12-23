Зеленський на Ставці обговорив обстановку у Сирії

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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорювалася, зокрема, ситуація в Сирії﻿. Про це заявив голова держави у соцмережах, повідомляє Ділова столиця.

"Провів засідання Ставки. Детально опрацювали роботу із Сирією після падіння Асада та його втечі. Доповідали сьогодні розвідки – Служба зовнішньої розвідки та ГУР, – міністри оборони і закордонних справ України. Визначаємось із нашою стратегією, конкретними кроками. Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів. Вважаємо, що принципово для безпеки народу Сирії та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність із Сирії" , — зазначив він.

Зеленський підкреслив, що Україна готова допомагати міжнародній спільноті у відновленні в Сирії нормального життя, державних інституцій, а також постачати продовольство.