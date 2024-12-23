Глава МЗС Чехії розкритикував Фіцо за поїздку до Путіна

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував прем'єра Словаччини Роберта Фіцо за візит до Москви. Такий крок - повзання перед масовим убивцею. Заяву Ліпавського наводить Sky News, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Глава МЗС Чехії, коментуючи поїздку Фіцо до Путіна, зазначив, що раніше Чехія вирішила відмовитися від поставок російського газу.

"Саме чеський уряд забезпечив незалежність від російських енергоносіїв, щоб нам не довелося повзати перед масовим убивцею" , - підкреслив Ліпавський.

Він також нагадав, що нинішній чеський уряд у березні цього року вирішив відкласти міжурядові консультації зі Словаччиною. Така дія "з кожним кроком словацького уряду стає все більш розсудливою".