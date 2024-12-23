Зеленський надав дипломатичний ранг керівниці апарату Офісу президента

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Президент Володимир Зеленський присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла керівниці апарату ОП Марії Вітушок. З посиланням на указ глави держави №862/2024, повідомляє Українська правда.

Марія Вітушок керує апаратом Офісу президента з 9 липня 2021 року. До цього вона працювала в ОП з 2015 року.

Вітушок здобула вищу освіту в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (магістр міжнародних економічних відносин). На початку 2000-х вона працювала в системі Міністерства закордонних справ України.

Указом №862/2024 президент також присвоїв дипломатичні ранги ще двом працівникам ОП. Так, дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла надано керівнику служби державного протоколу та церемоніалу Офісу президента Руслану Куроченку.

Водночас заступниці керівника Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції ОП Марії Марченко присвоєно дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу.

Окрім того, глава держави надав дипломатичні ранги низці послів України за кордоном і працівникам Міністерства закордонних справ.

Зокрема, послу у Швейцарії Ірині Венедіктовій і начальнику відділу пресслужби департаменту публічної дипломатії та комунікацій МЗС присвоєно дипломатичні ранги надзвичайних і повноважних посланників другого класу.