Великобританія вперше успішно випробувала радіочастотну зброю
Велика Британія вперше провела успішні випробування системи Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) — вона може знищувати безпілотники за допомогою радіочастотних хвиль. З посиланням на пресслужбу британського Міноборони, повідомляє Ділова столиця.
Так, RFDEW може виявляти, відстежувати і вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі й на морі.
"RFDEW здатна нейтралізувати цілі на відстані до 1 км з практично миттєвим ефектом і вартістю 10 пенсів (близько 5 гривень) за постріл", — сказано в повідомленні відомства.
RFDEW використовує високочастотні хвилі, щоб вивести з ладу або пошкодити критично важливі електронні компоненти всередині безпілотників. У результаті дрони знерухомлюються або падають з неба.
"Успішна стрільба британських солдатів із нашої радіочастотної зброї спрямованої енергії — це ще один крок уперед у створенні потенційно переломної суверенної зброї для Великої Британії", — зазначила міністерка оборонних закупівель і промисловості Британії Марія Ігл.