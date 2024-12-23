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Великобританія вперше успішно випробувала радіочастотну зброю

Великобританія вперше успішно випробувала радіочастотну зброю
Фото: Рixabay

Велика Британія вперше провела успішні випробування системи Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) — вона може знищувати безпілотники за допомогою радіочастотних хвиль. З посиланням на пресслужбу британського Міноборони, повідомляє Ділова столиця.

Так, RFDEW може виявляти, відстежувати і вражати цілу низку загроз на суходолі, в повітрі й на морі.

"RFDEW здатна нейтралізувати цілі на відстані до 1 км з практично миттєвим ефектом і вартістю 10 пенсів (близько 5 гривень) за постріл", — сказано в повідомленні відомства.

RFDEW використовує високочастотні хвилі, щоб вивести з ладу або пошкодити критично важливі електронні компоненти всередині безпілотників. У результаті дрони знерухомлюються або падають з неба.

"Успішна стрільба британських солдатів із нашої радіочастотної зброї спрямованої енергії — це ще один крок уперед у створенні потенційно переломної суверенної зброї для Великої Британії", — зазначила міністерка оборонних закупівель і промисловості Британії Марія Ігл.

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