В МЗС України висловились про візит Фіцо до Путіна

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У Міністерстві закордонних справ України засудили переговори прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним, наголосивши, що слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики становить ризики для всієї Європи.﻿﻿ З посиланням на відомство, повідомляє Європейська правда.

У МЗС зазначили, що Росія багато років використовує енергію як зброю, тому нині загальноєвропейським трендом є відмова від російських енергоносіїв і збільшення енергетичної незалежності.

На цьому тлі у відомства викликають подив наполегливі спроби очільника словацького уряду зберегти енергозалежність від Москви всупереч політиці ЄС та спільній роботі європейських країн над диверсифікацією енергопостачання.

"Протягом року його (Роберта Фіцо. – Ред.) дії були фактично спрямовані на те, щоб допомагати Росії і надалі витискати з європейського ринку американський та інший газ, зберігати залежність Європи та послаблювати наш континент" , – заявили у МЗС України.

Натомість Словаччина могла використати цей час, щоб у координації з європейськими партнерами та сусідами вирішити всі наявні проблеми та знайти взаємоприйнятні рішення.

"Україна неодноразово наголошувала на готовності розглянути відповідні запити з боку Єврокомісії, але премʼєр Словаччини обрав інший курс. Україна платить найвищу ціну – ціну людських життів – за стримування російської агресії та захист європейських домівок, включно зі словацькими, від російських вбивць" , – заявили у МЗС України.

У відомстві наголосили, що не приймуть "ганебної політики умиротворення", яка вже довела свою помилковість у минулому столітті.