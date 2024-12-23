"Укренерго" відмінило екстрені відключення світла

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У низці регіонів України скасували аварійні відключення світла. Обмеження електропостачання не діють. З посиланням на "Укренерго", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Аварійні відключення світла скасовано. Заходи обмеження споживання не застосовуються в жодному регіоні" , - ідеться в повідомленні компанії.

Там також закликали українців споживати електроенергію економно.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, вдень у Києві, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та ще кількох областях запровадили аварійні відключення світла.

Після цього в "Укренерго" пояснили, що причиною таких обмежень є необхідність термінової заміни енергетичного обладнання, яке було пошкоджено внаслідок російських ударів, а також втрата окремих генерувальних потужностей.

У компанії також пообіцяли, що обладнання замінять до 17:00.

Варто зауважити, що останні дні в Україні не застосовують графіки відключень світла. Однією з причин є низький рівень споживання на тлі потепління.