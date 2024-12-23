Третя штурмова опублікувала матеріали про військові злочини окупантів на Луганщині

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Третя штурмова бригада оприлюднила відео з доказами воєнних злочинів російських окупантів у селищі Невському на Луганщині, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у розслідуванні "Злочини в телефоні: Третя штурмова зібрала докази, як солдати РФ вбивають цивільних на Луганщині"

Бійці бригади вилучили відео з телефону російського військового. На ньому видно, як Олег Ігорьович Рудаков, з позивним "Рудік", віддає злочинні накази по радіозв’язку. Зокрема, автор відео зафільмував один із днів, коли окупанти заходили в населений пункт Невське на Луганщині. На кадрах росіяни визнають, що командування визнало окупацію Невського раніше, ніж це сталося насправді.

Рудаков намагався зв’язатися з солдатом на позивний "Юрист", який був на позиціях ближче до лінії зіткнення. Підлеглий отримав наказ розстрілювати автівки місцевих, вбивати цивільне населення та піддавати катуванням.

Окрім відеозапису, бійці Третьої штурмової отримали перехоплення радіопередач групи Рудакова під час заходу в населений пункт Невське. У одній із радіопередач був наказ про оперативно-силові заходи у населеному пункті, а саме про так звану "зачистку" цивільних, що означає їхню ліквідацію.

Згідно з даними з розслідування, Рудаков був раніше неодноразово судимий. Третя штурмова зв’язалась із його батьком. За його словами, син не виходить на зв’язок впродовж трьох місяців, відтоді, як від нового місця служби він повторно заїхав на територію України.

У руки бійців Третьої штурмової потрапили також перехоплення радіопередач групи "Рудіка" з фактами нелюдського ставлення в армії РФ до своїх солдатів.

У підрозділі наголосили, що оприлюднене розслідування може бути використано у міжнародному суді, як доказова база вчинення воєнних злочинів російськими військовими на території України.