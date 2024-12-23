Defense Express вважає брехнею заяву Путіна, про те, що "Орєшнік" - новітня технологія

Російська балістична ракета "Орєшнік" існує вже близько шести-семи років, тому її важко назвати новим озброєнням, повідомляє Defense Express.

Аналітики Defense Express опублікували фото уламків снаряда, на яких видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей — 12 квітня 2017 року.

Фото: Defense Express

"Результат дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада, показав, що російський диктатор Путін брехав, коли розповідав про те, що це якась найновіша розробка, яка тільки но була створена" , — ідеться у матеріалі видання.

На одній із деталей "Орешника" було знайдено серійний номер та дату виробництва — 12 квітня 2017 року. І те що у цій ракеті використовуються деталь, якій вже понад 7 років прямо говорить, що ракету, якою РФ вдарила по Дніпру зібрали приблизно у 2017-2018 роках. Тоді ж окупанти планували розпочати серійне виробництво міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 "Рубеж". До речі, аналітики вже припускали, що "Орєшнік" — це всього лише нова назва цієї МБК.

Технологічно сама ракета може бути ще старішою, адже у 2017-му було створено лише конкретну деталь. У Defense Express додають, що проєктувати це озброєння почали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.

Існує припущення, що для створення цієї ракети у РФ пішли за принципом збирання із готових елементів і "Орєшнік" або "Кедр" є результатом комбінації ступенів від міжконтинентальної ракети "Ярс", яка є модернізацією "Тополя".

"Зрештою те, що у РФ у 2017-му система управління для балістичної ракети середньої дальності вже існувала у металі, вкотре доводить, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності зі США ще й цією розробкою, а не лише ракетами для "Іскандера" , — зауважили аналітики.

Враховуючи те, що аналіз уламків ракети, якою РФ завдала удар тривають, цілком можливо очікувати й на інші доволі цікаві результати досліджень.