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У The Telegraph з'ясували причину недружнього ставлення Трампа до України

У The Telegraph з'ясували причину недружнього ставлення Трампа до України
Фото: president.gov.ua

Головною причиною недружнього ставлення Трампа до України було те, що то була політика Байдена. Він вважав, що все, чого стосувався Байден, має зазнати невдачі. Тепер, коли Байден незабаром піде з посади, Трамп може розглянути справу України по суті. З посиланням на матеріал The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

На глобальному рівні успішне відновлення суверенітету України стане важливим прикладом для світу, підтверджуючи уроки, винесені з ситуації в Сирії. Китай може переглянути свою "безмежну" дружбу з Росією, а російський імперіалізм може ослабнути, вважає Чарльз Мур, кореспондент The Telegraph.

На думку кореспондента, успіх України допоміг би зміцнити мир у Європі, що було б добре для західних інвестицій і для численних країн, які межують з Україною і які Росія зараз намагається дестабілізувати.

Це вселило б набагато більше впевненості в балтійські країни — Естонію, Латвію і Литву, а також у балканські країни. Швеція і Фінляндія, які після вторгнення в Україну зміцнили НАТО також відчули б себе захищеними й не мали б спокуси повернутися до нейтралітету.

"Перш за все, він [Трамп] повинен, за підтримки Європи, надати достатню допомогу для стабілізації фронту, щоб Україна могла відновити свої сили. Потім він повинен побудувати західні гарантії безпеки, які дозволять Зеленському вступити в переговори. Безумовно, Трамп не хоче бути людиною, яка залишить Україну", — зазначив Мур.

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