Головною причиною недружнього ставлення Трампа до України було те, що то була політика Байдена. Він вважав, що все, чого стосувався Байден, має зазнати невдачі. Тепер, коли Байден незабаром піде з посади, Трамп може розглянути справу України по суті. З посиланням на матеріал The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.

На глобальному рівні успішне відновлення суверенітету України стане важливим прикладом для світу, підтверджуючи уроки, винесені з ситуації в Сирії. Китай може переглянути свою "безмежну" дружбу з Росією, а російський імперіалізм може ослабнути, вважає Чарльз Мур, кореспондент The Telegraph.

На думку кореспондента, успіх України допоміг би зміцнити мир у Європі, що було б добре для західних інвестицій і для численних країн, які межують з Україною і які Росія зараз намагається дестабілізувати.

Це вселило б набагато більше впевненості в балтійські країни — Естонію, Латвію і Литву, а також у балканські країни. Швеція і Фінляндія, які після вторгнення в Україну зміцнили НАТО також відчули б себе захищеними й не мали б спокуси повернутися до нейтралітету.