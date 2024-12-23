У NYT назвали причини великих втрат армії КНДР у Курській області

Зараз, коли понад 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців борються разом із російськими військами проти України, армія КНДР відіграє більш помітну роль у геополітичних планах Кіма з метою отримання вкрай необхідних грошей та дипломатичних важелів впливу. З посиланням на матеріал The New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Війська, які розгорнула Північна Корея, належать до корпусу "Шторм" — спецпідрозділу, який є одним з найбільш підготовлених підрозділів армії. Але, згідно з даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, вони були погано підготовлені до атак безпілотників і незнайомої місцевості далеко від їхньої ізольованої батьківщини. Згідно з даними розвідки Південної Кореї понад 100 з них були вбиті й 1000 поранені в перших же боях, зазначає Чое Санг-Хун, репортер The New York Times.

Ду Джин Хо, старший аналітик Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі зазначив, що військові КНДР недостатньо підготовлені для ведення бойових дій й окопної війни на місцевості, подібній до переважно відкритої й рівнинної лінії фронту між Росією й Україною. Вони також не мають досвіду застосування дронів.

Розгортання північнокорейських військ було настільки поспішним, що Росії може знадобитися час, щоб належним чином інтегрувати їх у свої збройні сили, повідомили представники південнокорейської розвідки. Вони додали, що їх кинули в бій, вивчивши лише кілька військових термінів, таких як "відкритий вогонь", "артилерія" і "на позиції" російською мовою, що потенційно може створити проблеми з комунікацією на полі бою.