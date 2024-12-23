В Україні розпочав роботу китайський посол - Зеленський

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В Україні розпочали дипломатичну місію посли Китаю, Сербії та Саудівської Аравії. Вони вручили президенту України Володимиру Зеленському вірчі грамоти.﻿ З посиланням на главу української держави у Facebook, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Вірчі грамоти. Сьогодні свою дипломатичну місію в Україні відкривають нові посли Китаю, Саудівської Аравії та Сербії" , - написав Зеленський.

За словами президента, він привітав послів з початком дипломатичної місії та поспілкувався з кожним з них.

Зеленський підкреслив, що очікує на активізацію двосторонньої співпраці між країнами.

Новий посол Китаю в Україні

Варто зауважити, що новим послом Китаю в Україні став Ма Шенкунь.

Ще 21 листопада він вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийнісу.

Як підкреслювали в МЗС, саме з того моменту розпочалася дипломатична місія нового посла.

Ма Шенкунь розпочав дипломатичну службу в Міжнародному департаменті Міністерства закордонних справ КНР,

Після цього він отримав посаду в Постійному представництві в Женеві та Департаменті контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ КНР.

Він працював радником і головним діловодом Постійного представництва у Відні, був також радником Департаменту контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ КНР.

У 2019 році Ма Шенкуня підвищили до заступника директора Департаменту контролю над озброєннями Міністерства закордонних справ Китаю.