У WSJ дізналися, скільки танків втратила РФ на війні проти України та скільки їх залишилося

Російські збройні сили втратили понад 11 тисяч одиниць бронетехніки у війні проти України, зокрема близько 3600 танків. Це число відповідає майже 15-річному обсягу виробництва танків в РФ за довоєнними темпами. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

Згідно з оцінками аналітиків, наразі РФ має в резерві близько 2600 танків. Зазначається, що країна-агресорка направляє на фронт здебільшого застарілі танки, які взяли зі складів, що призводить до виснаження запасів і погіршення якості збройних сил. За інформацією видання, Росія змінила тактику ведення бойових дій, активізувавши роботи з відновлення старої техніки та збільшивши військові витрати.

За оцінками аналітиків, за нинішніх темпів виробництва танків Росії вистачить на ще два роки.

Як пише газета, велика частина техніки Росії, що використовується на фронті, була виготовлена ще в 1960—1970-х роках і потребує значних зусиль для відновлення її до робочого стану, що може зайняти кілька тижнів. Крім того, через санкції стали недоступні важливі західні запчастини, зокрема високоточні компоненти та танкова оптика.

Щоб обійти обмеження, Росія почала купувати необхідні деталі, такі як західні мікросхеми та телекомунікаційне обладнання, через треті країни. За оцінками аналітиків, Росія зараз виробляє та ремонтує танки із тією ж швидкістю, з якою втрачає їх на полі бою, що становить понад 100 одиниць на місяць.

5 грудня The Washington Post повідомила, що армія Росії у 2025 році стикнеться з дефіцитом танків через величезні втрати на фронті та проблеми з виробництвом.